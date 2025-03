Botte all’ora di cena. Volano sedie e tavolini

Non via Filzi. Sette ore prima, poco prima delle 20.30 di sabato, è andata in scena una rissa in strada anche in via Padova. Stando a quanto raccontato e ripreso da alcuni residenti, la zuffa si è scatenata nei pressi di un locale, vicino all’incrocio con via dei Transiti. Almeno otto persone si sono fronteggiate sul marciapiedi, tirandosi addosso posacenere, tavolini e sedie. Paura tra i titolari di altri esercizi commerciali, che hanno abbassato le saracinesce per evitare di essere coinvolti.

Le chiamate al 112 hanno generato l’intervento della polizia, in una strada peraltro al centro dei controlli con presìdi fissi partiti all’inizio della settimana appena trascorsa: quattro persone di origine sudamericana, tre uomini e una donna, sono stati accompagnati in Questura per essere identificati. Non si sono registrati feriti.