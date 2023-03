Borseggiatrici in metrò Bagarre in Consiglio E Salvini attacca il Pd: "Difende i delinquenti"

di Massimiliano Mingoia

La polemica sui video che prendono di mira le borseggiatrici in metrò continua. Dopo il post di domenica su Facebook della consigliera comunale del Pd Monica Romano ("Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante"), ieri pomeriggio è scoppiata la bagarre in Consiglio comunale tra maggioranza e opposizione.

Ma non solo. Sul caso è intervenuto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini con un tweet: "Anziché premiare chi aiuta lavoratori e cittadini che ogni giorno rischiano di essere derubati, la priorità della sinistra a Milano e a Roma è proteggere la “privacy’’ dei delinquenti. Incommentabile".

Tornando al dibattito in Consiglio comunale, posizioni distinte e distanti tra centrosinistra e centrodestra rispetto al post della Romano. Già prima dell’inizio della seduta dell’assemblea di Palazzo Marino, il Pd prende posizione difendendo la consigliera dem, che sulla pagina Instagram “Milanobelladadio’’, a cui lei, pur senza citarla nel post, si riferiva, è stata pesantemente insultata in numerosi commenti. La segretaria milanese del Pd, la parlamentare Silvia Roggiani, esprime "solidarietà e vicinanza" alla consigliera dem ("Certi insulti, frasi denigratorie e affermazioni brutali come “magari si sveglia in orizzontale domattina”, nessuno meriterebbe mai di leggerli") per poi aggiungere: "In democrazia si rispettano tutte le idee, anche se differenti dalla propria. Non si denigrano mai, ci si oppone e si dice la propria, ma in questo caso si è andati, ancora una volta, oltre ogni limite". Scende in campo a difesa della collega anche il gruppo dem a Palazzo Marino: "Piena solidarietà a Monica Romano. Ridicolo mettere in dubbio nostro forte impegno su sicurezza, semmai è il Governo a dover battere un colpo". Il sindaco Giuseppe Sala, invece, ieri non si è espresso sul caso.

Il centrodestra, intanto, boccia senza appello la presa di posizione della consigliera dem. L’attacco più duro arriva dagli scranni sovranisti a Palazzo Marino. Marco Bestetti di FdI, rivolto ai consiglieri di centrosinistra, afferma che "la Romano è la sindacalista delle ladre rom. Dovreste vergognarvi". Immediata la reazione del dem Daniele Nahum: "Le parole di Bestetti sono razziste". Il capogruppo della Lega Alessandro Verri ricorda che "le borseggiatrici in metrò si vantano persino sui social di rubare, è una cosa che Milano non può tollerare".

Il capogruppo di FdI Riccardo Truppo difende "i volontari che salvano portafogli ai malcapitati avventori delle metropolitane milanesi" e si caglia contro il post della Romano: "La sinistra non perde occasione per stare dalla parte sbagliata e ancora una volta è promotrice di una politica meramente estetica che non difende i diritti sostanziali dei cittadini. Il fenomeno dei borseggi è lì da anni, perpetrato dalle stesse 10 ragazze".