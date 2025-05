Boom del corso di computer su misura per la terza età

Un protocollo d’intesa tra Comune e le sigle Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Milano per condividere obiettivi e indirizzi in merito alla trasformazione digitale. L’Amministrazione si impegna a continuare il percorso già iniziato di digitalizzazione e a creare occasioni di conoscenza e formazione, anche con progetti intergenerazionali e di alfabetizzazione digitale, rivolti in particolare agli anziani. L’assessore Francesco Di Stefano ha sottolineato l’importanza, soprattutto per la terza età, di seguire corsi, come “Anziani Digitali” proposto dalle sigle nelle scorse settimane con grande successo, per imparare a utilizzare i mezzi informatici, creando nuove competenze e contrastando l’isolamento, evitando anche le truffe online. "Una sinergia fondamentale per la crescita della comunità - aggiunge il sindaco Stefano Ventura -. Ringrazio Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Milano per la partecipazione e per le interessanti iniziative che promuovono l’accesso alle nuove tecnologie".