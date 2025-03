Bollate, fermato autobus con falsa revisione: era pronto a partire per una gita scolastica

Bollate (Milano), 3 marzo 2025 – Era pronto a partire per una gita scolastica, ma l'autobus aveva una serie di mancanze ed è stato fermato dalla polizia locale di Bollate. La società di noleggio è stata sanzionata e gli alunni sono partiti con due ore di ritardo per consentire l'arrivo di un autobus sostitutivo idoneo al trasporto degli studenti in tutta sicurezza.

Norme disattese

È successo nei giorni scorsi quando gli agenti della polizia locale nell'ambito dell'attività di controllo degli autobus utilizzati per le uscite didattiche delle scuole del territorio avviata nei mesi scorsi, ha fatto un controllo all'autobus parcheggiato vicino alla scuola di Cassina Nuova in attesa di far salire gli alunni, ma ha scoperto la presenza a bordo di estintori non a norma e non più utilizzabili, il cronotachigrafo con revisione scaduta da oltre dieci anni, corredato da un'attestazione di revisione falsa.

Ulteriori verifiche in officina hanno consentito di accertare l'assenza dei sigilli previsti per legge sul dispositivo, compromettendone la corretta calibrazione e la rilevazione dei tempi di guida e riposo del conducente.

L'autobus è stato fermato, gli agenti hanno informato la direzione scolastica che si è attivata immediatamente per trovare un autobus sostitutivo ed evitare di annullare la tanto attesa gita. La società di noleggio è stata sanzionata.

L’assessore

“Ringrazio il Comando per l'impegno e la professionalità dimostrata in queste operazioni di controllo - commenta l'assessore alla sicurezza Giovanni Ravelli - La sicurezza stradale dei mezzi impiegati per le uscite scolastiche rimane una delle priorità della nostra amministrazione e continueremo a vigilare con attenzione”.

Non è la prima volta che nell'ambito della campagna di controllo dei conducenti degli autobus e degli stessi mezzi destinati a portare in gita le scolaresche delle scuole cittadine, la polizia locale ferma i pullman.

Il precedente

Lo scorso anno aveva scoperto che un conducente, pronto a mettersi alla guida per una gita scolastica, aveva fatto un riposo giornaliero ridotto rispetto a quello prescritto e un altro che viaggiava senza inserimento della carta tachigrafica nel tachigrafo (si ricorda che la carta tachigrafica serve a registrare le ore di viaggio, di riposo, la velocità e altri dati importanti).