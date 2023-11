Ruba la borsa a un’anziana con il trucco della gomma bucata, bloccato da un passante e arrestato

Bollate Milano – Ha tentato di rubare la borsa dall'auto di un'anziana donna, distraendola con la scusa di una gomma forata. Ma un passante ha notato la scena, l'ha bloccato e ha chiamato i carabinieri. Così, un 23enne cubano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, è stato arrestato nella mattinata di ieri, martedì 31 ottobre, a Bollate (Milano).

Verso le ore 12, in via Matteotti, il giovane, insieme a un complice, dopo aver notato una 79enne salire a bordo della sua auto, si è avvicinato al finestrino e ha invitato l’anziana a scendere dal mezzo per controllare lo pneumatico posteriore che, a suo dire, era forato.

Approfittando quindi della distrazione della donna, è entrato nell'auto per rubare la borsa, con effetti personali vari e la somma di 35 euro in contanti. Un passante, però, ha notato tutto e ha trattenuto il giovane fino all'arrivo degli agenti.

La borsa è stata recuperata e subito restituita alla donna. Il 23enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo. Il suo complice, invece, è riuscito a darsi alla fuga.