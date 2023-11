"Boicottate il Circo Kino: fa soffrire leoni e cammelli": "Abbiamo tutti i permessi"

Dopo le polemiche il circo non farà spettacoli con gli animali. Lo storico circo Kino della famiglia di Rudy Caveagna, che porta i suoi spettacoli prevalentemente nel nord Italia, è finito nel mirino degli animalisti, anche se aveva ottenuto i permessi per sostare a Opera e fare i suoi spettacoli con gli animali. l circo Kino ha nella sua “famiglia viaggiante“ cammelli, struzzi, tori alpaca, due leoni bianchi.

Gli animalisti hanno protestato per bocca della consigliera comunale di opposizione Emanuela Pagliaro, perché a Opera il regolamento comunale vieta spettacoli circensi con animali. "Ho già provveduto a presentare un esposto. Nel nostro territorio è vietata qualsiasi manifestazione che comporti l’utilizzo di animali appartenenti alle specie di origine o provenienza selvatica o esotica mediante la detenzione o esibizione degli stessi in spettacoli e mostre. Tutto questo è davvero vergognoso. Per gli animali il circo significa prigionia a vita in luoghi angusti, continui spostamenti sui camion, sofferenza psicologica e sofferenza fisica per le percosse subite negli addestramenti. Non andate a vederli, boicottate questi spettacoli!". La vita dei circhi che prevedono spettacoli con animali è sempre più difficile. Il Circo Kino ad esempio non ha ottenuto l’autorizzazione a fare spettacolo sul territorio di Siziano. "Dopo la nostra protesta i responsabili del circo hanno annunciato che nonostante avessero avuto i permessi per i loro spettacoli non faranno numeri con gli animali – aggiunge Pagliara –. Si sono scusati col pubblico. Capiamo anche il loro disagio. Se dal comune avevano ottenuto regolari permessi chiedano i danni".

