Boeri, "Berlusconi, una figura fondamentale per l'Italia" - Presentato il progetto Forestami a Milano"

"Berlusconi? L’ho conosciuto in occasione del G8 che si sarebbe dovuto tenere alla Maddalena e l’ho rivisto in altre occasioni. è stata una delle pochissime figure che ha fatto la storia italiana degli ultimi 60 anni. Una figura fondamentale". Parole di Stefano Boeri, archistar, presidente della Triennale e ideatore del progetto Forestami, che punta di piantare tre milioni di alberi nella città metropolitana milanese entro il 2030. Qualche anno fa, Berlusconi disse che in Italia si sarebbero dovuti piantare milioni di alberi per migliorare l’ambiente. Lo stesso obiettivo del progetto Forestami guidato proprio da Boeri. L’archistar sorride: "L’attenzione al tema del verde in Berlusconi è sempre stata importante". Lunedì il presidente del Comitato Scientifico di Forestami ha presentato a Palazzo Marino il progetto che riguarda la riqualificazione dell’area verde di via Chiasserini: grazie alla collaborazione tra Comune, Esselunga e Forestami sono stati messi a dimora 1.151 alberi e arbusti creando 4 aree boscate. M.Min.