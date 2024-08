Boato nella notte: crolla un balcone in strada

Il rumore fortissimo ha squarciato all’improvviso il silenzio di via Sottocorno. I residenti della strada a senso unico in zona Risorgimento sono stati svegliati nella notte dal tonfo provocato dalla caduta di un balcone al secondo piano dello stabile al civico 4. Il crollo, che ha riguardato l’edificio ubicato nel tratto compreso tra le vie Premuda e Cellini, ha riguardato un intero balcone, che si è staccato di netto dal resto della facciata ed è precipitato prima sul balcone del primo piano e poi sul marciapiedi e sulle auto parcheggiate, spaccandosi in mille pezzi. Nel giro di pochi minuti, sono intervenuti in via Sottocorno i vigili del fuoco e gli addetti alla rimozione di materiale ingombrante per liberare il passaggio. Le verifiche strutturali hanno anche riscontrato la presenza di parti pericolanti rimaste ancorate alla facciata dello stabile (l’impianto esterno di climatizzazione), da rimuovere subito per scongiurare ulteriori cedimenti.

Gli agenti della polizia locale hanno disposto la chiusura della strada a senso unico e lo stop al passaggio dei pedoni tra i civici 2 e 6 di via Sottocorno. I ghisa hanno anche contattato l’amministratore del palazzo, chiedendogli di provvedere nel più breve tempo possibile alla messa in sicurezza. In mattinata, la via era ancora chiusa, con le transenne e i nastri biancorossi a delimitare e rendere inaccessibile il tratto interessato dal crollo. Proprio di fianco al palazzo al civico 2, c’è il dehor di un locale: se il balcone fosse venuto giù di giorno, il bilancio sarebbe stato probabilmente drammatico.

N.P.