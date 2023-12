Bloccato giovane armato di coltello e manganello

Rissa sventata in via Mimose, la polizia locale è intervenuta e ha denunciato a piede libero un giovane pregiudicato. È successo nel pomeriggio di sabato nei pressi degli esercizi commerciali situati sotto i porticati di viale Mimose e viale Liguria. Un gruppo di ragazzi ha richiamato l’attenzione di una pattuglia di agenti della polizia locale, impegnata nel controllo del territorio, per le modalità concitate e aggressive dei loro scambi verbali. I ragazzi fra l’altro avevano occupato la vicina sede tranviaria giocando a pallone. Dopo aver identificati e perquisito i ragazzi, gli agenti hanno proceduto alla denuncia a piede libero per il porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere nei confronti di uno del branco, con cittadinanza italiana, con numerosi precedenti penali, che nascondeva nel giubbotto un manganello e un coltello.