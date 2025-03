Blitz dei ghisa tra gli abusivi: tre in manette

Ancora controlli al mercato del Giambellino. E ancora abusivi che si oppongono ai controlli delle forze dell’ordine e finiscono in manette, stavolta però senza ferire nessuno. Otto giorni fa, infatti, la reazione violenta di tre ambulanti irregolari in largo dei Gelsomini aveva comportato pesanti ripercussioni fisiche per due poliziotti e un ghisa, rispettivamente ricoverati in ospedale per frattura a setto nasale (30 giorni di prognosi), costola (15 giorni) e tibia e malleolo (80 giorni).

Ieri mattina, i vigili guidati dal comandante Gianluca Mirabelli e i poliziotti del commissariato Lorenteggio si sono ripresentati nello stesso posto e alla stessa ora per contrastare l’abusivismo commerciale: bloccati per resistenza a pubblico ufficiale un trentunenne romeno, un quarantacinquenne marocchino e un cinquantottenne egiziano; inoltre, sono stati notificati quindici ordini di allontanamento.

Nelle stesse ore, un trentacinquenne romeno è stato ammanettato per resistenza al mercato di via Osoppo; infine, un venticinquenne marocchino è stato fermato per spaccio di hashish in piazza Gabrio Rosa, al Corvetto. "Continueremo ad agire, perché abbiamo a cuore la sicurezza dei cittadini e il loro desiderio di vivere beni gli spazi della città", il commento sui social dell’assessore alla Sicurezza Marco Granelli.