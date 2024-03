“A Milano 60 auto con le gomme a terra”, il blitz degli ambientalisti in zona Città Studi

Milano, 7 marzo 2024 – L'azione è stata rivendicata sul profilo X del movimento ambientalista "The Tyre Extinguishers". Sessanta residenti della zona Città Studi hanno avuto un brusco risveglio giovedì mattina: quando sono andati a prendere la macchina, hanno ritrovato gli pneumatici completamente sgonfi. "La scorsa notte abbiamo colpito 60 suv a Milano per il nostro secondo compleanno", il messaggio sui social.

Il post Twitter

Chi sono

Il movimento anti-suv è nato in Gran Bretagna nel marzo del 2022, con l'obiettivo dichiarato di colpire 10mila Suv in tutta Europa. Un numero raggiunto nel giro di pochi mesi, con raid in vari Paesi.

Il precedente

Un'azione identica era andata in scena nel gennaio 2023 in via Mameli: in quell'occasione firmata dalla sigla "Suvversive", costola italiana di "The Tyre Extinguishers". "Considerato che vivi nella città italiana con il miglior sistema di trasporto pubblico - l'invito nei volantini lasciati sui tergicristalli poco più di un anno fa - siamo sicuri che non avrai troppa difficoltà a raggiungere comunque la tua destinazione". Altrimenti "puoi anche usare una bici o addirittura le tue gambe: ne gioverà il tuo benessere psicofisico, il tuo portafoglio e arriverai anche prima".