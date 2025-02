Blitz al mercato, ghisa con 80 giorni di prognosi

I venditori abusivi si sono palesati all’improvviso alle 11 di ieri, colonizzando parte dell’area verde tra largo Giambellino e largo dei Gelsomini, poco lontano dalle bancarelle del mercato settimanale: chi era lì ha parlato di decine di persone, che hanno steso i teli per mostrare la loro merce. Una presenza costante che genera degrado e rifiuti, segnalata dai residenti della zona e dagli ambulanti regolari che ogni giovedì si ritrovano di fronte al deposito Atm. Non a caso, negli stessi minuti sono spuntati anche i poliziotti del commissariato Lorenteggio e del Reparto mobile, coordinati dal dirigente Paolo Catenaro, e i ghisa di piazza Beccaria, impegnati in un servizio ad hoc predisposto dalla Questura per fronteggiare abusivismo commerciale, consumo di stupefacenti e reati predatori.

È stato in quel frangente molto concitato che due uomini hanno provato a sottrarsi ai controlli, finendo entrambi in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo, un ivoriano di 53 anni, si è scagliato contro gli agenti di polizia, colpendone uno al naso: è stato bloccato a terra e ammanettato vicino a una panchina. Il secondo, un ventiseienne romeno, ha spintonato uno dei vigili guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, che è scivolato ed è rovinato a terra: portato al pronto soccorso dell’ospedale Pini, i medici gli hanno diagnosticato la frattura di tibia e malleolo; potrà rientrare in servizio solo tra 80 giorni.

Bloccato anche un sedicenne nato in Italia da genitori egiziani: aveva con sé più di 200 grammi di hashish, divisi in palline e stecche. Dopo questa fase estremamente movimentata, gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti, sequestrando accessori di elettronica, indumenti e alimenti (tra cui alcuni tranci di parmigiano rubati). Poliziotti e ghisa hanno elevato diverse sanzioni amministrative e notificato cinque allontanamenti con altrettanti daspo urbani.

"Abbiamo restituito spazio e qualità al quartiere e ai suoi cittadini – il commento su Facebook dell’assessore alla Sicurezza Marco Granelli –. Il quartiere Giambellino ha bisogno di sicurezza e qualità di utilizzo dello spazio pubblico".

Nicola Palma