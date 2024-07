Blackout in Tribunale a Milano, ascensori bloccati: una ragazza si sente male

Milano, 18 luglio 2024 – ll palazzo di Giustizia di Milano è rimasto completamente senza corrente nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14.30. E poi ancora intorno alle 18.

Nel primo episodio, 7 persone sono rimaste bloccate in uno degli ascensori al secondo piano e una ragazza si sarebbe sentita male. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, nel tentativo di liberare le persone bloccate.

Nel frattempo, tramite l’apertura delle porte dell’ascensore, colleghi e amici hanno allungato loro bottigliette d’acqua e ventagli.

Poi nel pomeriggio, attorno alle 18, per la seconda volta gli uffici giudiziari milanesi sono rimasti senza corrente. Ascensori fermi, interi piani al buio, rete informatica saltata e attività giudiziaria paralizzata. La situazione, fanno notare alcuni di coloro che stanno girando nei corridoi, è simile a quella di “due estati fa con ripetuti blackout in tutta Milano e problemi non indifferenti”.