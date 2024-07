Tubo rotto, via Fontana allagata. Manovra sbagliata degli operai: 400 famiglie senza luce e acqua

di Annamaria Lazzari e Nicola Palma

MILANO

L’acqua ha iniziato a fuoriuscire attorno alle 16 di ieri, allagando in un amen via Fontana, a due passi dal Palazzo di Giustizia. Una manovra errata degli operai di una ditta in subappalto di Unareti, al lavoro in un cantiere stradale, ha provocato la rottura di una tubatura del diametro di 45 centimetri. In pochi minuti, l’acqua ha raggiunto alcune cabine elettriche, danneggiandole; e ciò si è riverberato sulle autoclavi dei condomini, inibendone il pompaggio verso l’alto. Risultato: una strada in tilt e 400 famiglie senza acqua né energia elettrica sia in via Fontana (circa 250) che in alcune arterie vicine (via Visconti di Modrone, viale Regina Margherita e corso di Porta Vittoria); altri palazzi non sono stati coinvolti perché alimentati da un’altra tubatura di 15 centimetri di diametro, rimasta intatta.

I tecnici di Mm, subito intervenuti con vigili del fuoco e Protezione civile, hanno atteso fino alle 18.45 per chiudere l’acqua, soprattutto per evitare di creare problemi a utenze "deboli" come Policlinico e Mangiagalli. Lo stop posticipato ha inoltre consentito di circoscrivere la chiusura alla sola via Fontana, per poi concentrarsi sulla riparazione del guasto. Poi sono iniziate le operazioni di pulizia della strada da parte di pompieri e addetti di Mm, che hanno installato una colonnina di emergenza per l’approvvigionamento di acqua dei residenti.

Nelle stesse ore, tra le 15.30 e le 17.30, un black-out ha colpito la sede del Politecnico in zona Bovisa: da Unareti fanno sapere che il guasto, "circoscritto e risolto in breve tempo", sarebbe dipeso dalla rete di media tensione, che non riguarda l’utenza privata.