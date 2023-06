Milano, blackout di 14 ore al Lorenteggio: ecco cosa è successo

Milano – Blackout di 14 ore in zona Lorenteggio, dalle 4 del mattino fino alle 18 di venerdì 23 giugno. “Siamo totalmente al buio da questa notte e non sappiamo quando tornerà la corrente, una situazione da Medioevo”, ha segnalato un cittadino al Giorno nel primo pomeriggio, nel pieno dei disagi. Che è successo? “Un doppio guasto – risponde Unareti – sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica di media tensione che ha interessato in particolare alcuni civici delle vie Savona, Gorki e Tolstoj”.

Le squadre si sono attivate subito, "con l'ausilio di laboratori mobili", per cercare dove fosse la porzione di cavo da riparare. Ma hanno dovuto pensare a un piano B quando si sono rese conto che il punto su cui intervenire era “all’interno del cantiere della M4 in via Foppa, in un punto reso inaccessibile da una colata di cemento armato che ha impedito di procedere con gli scavi propedeutici alla riparazione”.

Quindi è partita un’altra ricerca per individuare il secondo guasto, “dilatando così notevolmente i tempi. Il ripristino definitivo è avvenuto alle 18. Senza quell’impedimento, le utenze sarebbero state rialimentate in circa 4 ore”. Ora si procederà anche alla riparazione del primo guasto.

Unareti aggiunge che l’ondata di caldo degli ultimi giorni e l’aumento delle temperature hanno portato a una repentina crescita superiore al 20% dei consumi di energia a Milano, rispetto alla prima metà di giugno. In queste circostanze si possono verificare alcune interruzioni del servizio che vengono risolte nella grande maggioranza dei casi in pochi minuti e, escluse situazioni particolari come quella del Lorenteggio, entro un’ora grazie al sistema di telecontrollo.

“A tale proposito, Unareti ha provveduto a potenziare le squadre di pronto intervento e assicura il massimo sforzo per riuscire a risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche che si dovessero presentare. È stato inoltre raffinato il processo di gestione e prioritizzazione delle segnalazioni, nonché il sistema delle manovre da effettuare sulla rete elettrica da remoto per rendere più rapide le rialimentazioni delle utenze distaccate. Ricordiamo che sul sito unareti.it è a disposizione dei cittadini un motore di ricerca, attraverso cui è possibile ricevere informazioni in tempo reale sulla propria utenza”. È possibile riceverle anche inviando un messaggio, specificando il proprio indirizzo di fornitura, via sms o Whatsapp al numero 339.9958463 o all’account telegram @unareti_bot.