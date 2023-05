Black-out sulla M1, guasto al deviatoio sulla M2: bus sostitutivi e disagi

Quella di ieri è stata una mattinata poco felice per chi ha dovuto spostarsi in metropolitana. Sulla linea rossa le corse dei treni sono state sospese per quasi un’ora, per l’esattezza dalle 7.15 alle 8.10, a causa del venir meno della corrente elettrica lungo la tratta.

Un black-out momentaneo. Il guasto ha riguardato l’intera tratta e Atm a quel punto è dovuta correre ai ripari mettendo in strada autobus sostitutivi che ripercorressero in superficie la tratta della M1.

Disagi anche lungo la linea verde della metropolitana, anche se più limitati sia nel tempo che nello spazio.

In sintesi: un problema ad un deviatoio, verificatosi tra le stazioni di Assago e Famagosta, quindi nel tratto meridionale della Metropolitana 2, ha costretto a sospendere la circolazione, sebbene solo tra le due stazioni già menzionate e solo per una decina di minuti: dalle 7.35 alle 7.47.

Come evidente, ad acuire l’impatto dei due guasti sui passeggeri è stato l’orario al quale si sono verificati, orario di punta, quando sui mezzi pubblici si muovono sia i lavoratori sia gli studenti.

