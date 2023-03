Bitcoin svaniti nel nulla, blitz della Finanza negli uffici di The Rock Trading

Inchiesta sui bitcoin a Milano (Archivio)

Milano - La Guardia di Finanza di Milano sta perquisendo gli uffici di The Rock trading, società-piattaforma per investimenti in criptovalute, che nei giorni scorsi ha comunicato sul proprio sito agli stessi investitori che i soldi da loro collocati nei Bitcoin sono al momento "congelatì” per “difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità”. L’ipotesi di accusa è truffa e appropriazione indebita.

L'indagine, coordinata dagli aggiunti Eugenio Fusco e Tiziana Siciliano e dai pm Francesco Cajani e Maura Ripamonti, è nata a seguito di alcuni esposti di investitori che non sono più riusciti a liquidare le somme investite.

La società, con sede a Milano, è stata fondata da Andrea Medri e Davide Barbieri e conta, pare, circa 30mila investitori. Con le perquisizioni iniziate stamani le Fiamme Gialle stanno raccogliendo documenti contabili e sequestrando dispositivi informatici per fare piena chiarezza sulla vicenda. Un’altra indagine, sempre nata da esposti, è già aperta anche a Firenze, come emerso nei giorni scorsi.