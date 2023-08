Biondo con gli occhi azzurri È di Bubbiano Mister Italia

Ha vent’anni, è single, abita a Bubbiano, studia Scienze politiche e relazioni internazionali a Pavia, gioca a golf. È il ritratto di Pierluigi Mastropasqua, eletto sabato sera a Pescara “Mister Italia 2023”. Occhi azzurri, capelli biondi, fisico armonico scolpito da ore di allenamento, Mastropasqua ha sbaragliato la concorrenza di oltre 100 bellissimi provenienti da ogni parte della Penisola all’interno di un concorso che, ideato dal patròn Claudio Marastoni, è considerato la risposta maschile a Miss Italia.

"Sono ancora emozionato e frastornato, ma carico e felice – queste le prime parole del neo eletto –. Ho preso sonno a ridosso dell’alba per rispondere alle centinaia di messaggi che mi sono arrivati. Il primo abbraccio è stato per mia madre Rosanna, che era tra il pubblico a Pescara ed è stata la prima persona cui qualche mese fa dissi di voler partecipare". "L’auspicio – prosegue – è che questa vittoria possa essere un biglietto da visita importante per nuove esperienze nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto della moda. Sono un ragazzo ambizioso, ma non fanatico del successo a tutti i costi. Quello che verrà lo prenderò, ma adesso voglio godermi questi momenti inattesi e fantastici".

La serata conclusiva del concorso, allo Stadio del Mare di Pescara, è stata condotta da Jo Squillo. Diverse le fasce tributate ai concorrenti: il brindisino Francesco Pizzuto è “L’uomo ideale d’Italia“, il napoletano Raffaele Esposito “Il volto più bello d’Italia“; l’agrigentino Angelo Palermo è “Mister Talento“, il foggiano Federico Fiorentino “Mister Fitness“. Ancora, il teatino Lorenzo Mammarella si è aggiudicato la fascia “Un bello per il cinema”, il romano Simone Guidi è “Mister Italia On the web“, mentre il 24enne di Cerveteri Federico Gerolin ha strappato il titolo di “Modello d’Italia“. A.Z.