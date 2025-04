Università, inaugurato il Bicocca Pavilion: business e ricerca si incontrano in uno spazio all'avanguardia

Milano, 14 aprile 2025 – È stato inaugurato ufficialmente questa mattina il Bicocca Pavilion, edificio di nuova costruzione appena completato in BiM - il progetto di rigenerazione urbana in Bicocca che sta trasformando un iconico edificio in una work destination all’avanguardia con spazi per il benessere, la cultura e la socialità, servizi per il business e una grande area verde.

L'esterno del Bicocca Pavilion (Foto Alessandro Fibbi)

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza della Rettrice di Milano-Bicocca e Presidente di MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action, Giovanna Iannantuoni, del Presidente di Fondazione Bicocca e Prorettore vicario dell’ateneo, Marco Orlandi, del Prorettore alla Valorizzazione della ricerca dell’Università, Salvatore Torrisi, del Managing Director di Aermont Capital, Giovanni Manfredi, del Partner - Head of Investment Management di Kervis SGR, Giancarlo Patri, e di Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano.

Dove si trova

Il Bicocca Pavilion sorge in viale Piero e Alberto Pirelli 10, all’interno della nuova piazza verde di BiM, in una posizione strategica situata simbolicamente tra il quartier generale e le sedi storiche dell’Università di Milano-Bicocca. Firmato dallo studio di architettura Piuarch, questo spazio avveniristico è parte del progetto di riqualificazione promosso da Aermont Capital, società di asset management paneuropea con focus su real estate, e Kervis SGR, società di gestione del risparmio, insieme a Manifattura Srl in qualità di project management e placemaking del gruppo Aermont che gestisce il processo.

Innovation Hub

Al primo piano, il Bicocca Pavilion ospita Fondazione Bicocca-Innovation Hub, nuovo ecosistema d’innovazione nel distretto di Milano-Bicocca, annunciato per la prima volta nel giugno 2024 e nato dalla collaborazione tra la Fondazione Bicocca - ente senza scopo di lucro creato per promuovere le partnership tra l’Università di Milano-Bicocca e i soggetti privati - e l’ateneo stesso.

Obiettivo dell’Innovation Hub è favorire le sinergie tra imprese e mondo accademico, supportando lo sviluppo di idee, progetti e start-up ad alto impatto sociale, promuovendo l’innovazione, l’imprenditorialità e il trasferimento tecnologico e diventando un centro di eccellenza per l’innovazione sociale.

“L’Hub dell’Innovazione di Fondazione Bicocca ospitato dal Bicocca Pavilion – ha affermato il Prorettore alla Valorizzazione della ricerca dell’Università, Salvatore Torrisi – è il punto di arrivo di un viaggio rivolto ad accelerare l’impatto delle risorse e competenze multidisciplinari del nostro ateneo a beneficio delle imprese, delle istituzioni e della società. L’Hub è anche il punto di partenza di un nuovo percorso di collaborazione pubblico-privato che arricchirà l’ecosistema dell’innovazione milanese e lombardo di nuove idee, soluzioni e startup ad alto impatto sociale».

“L’idea di costruire il Bicocca Pavilion al centro del nostro progetto nasce dalla volontà di realizzare, in un luogo di rigenerazione, un dispositivo urbano innovativo e aperto, capace di creare quelle sinergie tra pubblico e privato che sono fondamentali per lo sviluppo delle città e combinare la ricerca dell’Università con le realtà imprenditoriali del territori"”, ha aggiunto Giovanni Manfredi, Managing Director Aermont Capital.

“L’inaugurazione del Bicocca Pavilion, insieme al completamento dell’edificio Pirelli 10 appena ristrutturato, rappresenta la fine della prima fase del grande progetto di rigenerazione urbana BiM che, assieme ad Aermont Capital e Manifattura Srl, stiamo portando avanti nel quartiere Bicocca”, ha dichiarato Giancarlo Patri, Partner, Head of Investment Management di Kervis SGR. “Oggi il quadrante nord-orientale della città può finalmente godere di una nuova piazza pubblica e di una rinnovata offerta di insegne del food&beverage, pensate a completamento dei servizi per le aziende e gli universitari che ogni giorno vivono il quartiere e transitano attraverso l’area”.

La prima iniziativa

La cerimonia di inaugurazione è stata l’occasione per lanciare la prima iniziativa del Fondazione Bicocca - Innovation Hub, una Call4Ideas rivolta alla community dell’Università di Milano-Bicocca, per proporre idee progettuali di possibile interesse per le imprese aderenti al progetto. Un panel di valutatori esperti selezionerà i progetti di maggiore interesse e con buon potenziale di sviluppo e i candidati selezionati saranno coinvolti in un Hackathon, che si svolgerà nei prossimi mesi, alla fine del quale verranno avviate le soluzioni più promettenti.

Un nuovo spazio polifunzionale per il quartiere

Oltre alla sede di Fondazione Bicocca-Innovation Hub, situata al primo piano, il Bicocca Pavilion ospita al piano terra il ristorante caffetteria di BiM, Pavilion - sips&bites by Fuorimano, in uno spazio polifunzionale progettato da Paola Navone - OTTO Studio che include anche una lounge, un’area flessibile per lo studio e il lavoro e un’arena per ospitare eventi, talk e conefrenze. L’interior design gioca con colori accesi, tocchi pop, dettagli optical e oggetti originali, creando un luogo dall'atmosfera vivace e creativa.

Al piano interrato del Bicocca Pavilion, a disposizione della community, un auditorium da 200 posti, una palestra e un deposito biciclette con moderne end-of-trip facilities (lockers, docce e bagni dedicati) e un parcheggio da oltre 500 posti auto.