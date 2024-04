Bilocale in locazione: 769 euro al mese A Cusano Milanino, il mercato degli affitti vede prevalere i bilocali di 58 mq a 769 euro al mese. I trilocali rappresentano il 26,7% con una media di 93 mq a 847 euro, mentre i monolocali costano in media 730 euro. L'aumento dei canoni è dovuto alla scarsa offerta di alloggi e alla preferenza per il mutuo rispetto all'affitto.