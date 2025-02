Bilancio partecipato. La primavera porterà la biblioteca-giardino

La prima edizione si sta concludendo, con la realizzazione degli ultimi due progetti più votati dai residenti l’anno scorso, e la seconda è in via di definizione. Anche nel 2025, il “Bilancio partecipato“ di Bresso sarà protagonista di nuove idee progettuali, prima ideate e poi scelte direttamente dai cittadini.

Intanto, il progetto vincitore del 2024 è già stato portato a termine: sono stati premiati con borse di studio le “eccellenze e talenti bressesi“, i giovani che l’estate scorsa hanno preso il punteggio di 100 alla maturità, e gli atleti che si sono segnalati nelle competizioni riconosciute dal Coni.

Il secondo diventerà realtà in queste settimane: si tratta del progetto “Se in biblioteca avrai un giardino, niente di mancherà“. Nel giardino interno a prato della civica “L’Artemisia“ di via Centurelli si potrà studiare all’aria aperta con la posa di gazebo, di tavoli e di sedie, vicino a siepi di fiori.

Infine, anche il “Progetto anziani digitali per l’aiuto e la formazione all’uso degli strumenti informatici“ sta per concretizzarsi in municipio: "Ci sarà un ufficio dove le persone anziane potranno essere aiutate ad accedere al mondo digitale – spiega Franca Dall’Ara, assessore bressese al Bilancio –. Completiamo i tre progetti, che sono stati scelti dai bressesi: l’investimento del Comune di Bresso per realizzarli è di 30mila euro".

Giuseppe Nava