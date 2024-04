Bilancio partecipato e progetti finalisti. A maggio si vota

Bilancio partecipativo, fase uno conclusa, prima graduatoria per i progetti: svettano i temi della memoria, della scuola e dell’ambiente. Ma si va verso il "vero" voto: l’"election day" fra i progetti finalisti si terrà, con schede e urna in municipio, entro il mese di maggio: "La data - così Flavio Forloni (nella foto), consigliere delegato al bilancio partecipato ed esponente di Insieme per Melzo - sarà fissata e comunicata a breve". Il percorso per la seconda edizione del bilancio partecipato "Decido anch’io" è iniziato da qualche mese. Sul tavolo 100mila euro da bilancio ripartiti in tre sezioni: "Città bella e attrattiva", "Spazi verdi e sostenibilità", "Cultura e coesione sociale". Nei mesi scorsi la prima chiamata alla presentazione dei progetti. Poi la raccolta delle "schede a supporto", punteggi utili a costituire la prima graduatoria, pubblicata nei giorni scorsi. "Vi sono ancora alcuni passaggi - spiega Forloni - prima di organizzare la votazione ultima, che sarà solo per i progetti finalisti.

Nei prossimi giorni gli uffici faranno una serie di verifiche sul “valore economico” dei progetti presentati, che deve rientrare nei parametri previsti". Dalla graduatoria le prime indicazioni: fra i progetti più “sostenuti” e candidati al podio "Il cammino della memoria", ipotesi di percorso a tappe per i luoghi melzesi memoria delle guerre e della Resistenza, il progetto ecologico "Un orto per la comunità" e "Ragazzi al centro", progetto per le scuole. Ma supporto e schede sono arrivati per tanti progetti, presentati da associazioni e gruppi di cittadini: da "L’albero della vita" a "Curiocity", da a "Eco compattiamo". A margine, ma importante, una sezione specifica di "Decido anch’io" riservata a bambini e ragazzi. M.A.