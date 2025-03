Bike sharing: cinquemila bici per ogni società

I tre operatori di biciclette free floating in sharing (Dott, Lime e Ridemovie) potranno ampliare ciascuno la loro flotta fino a 5mila mezzi. Questa la decisione della Giunta comunale per aumentare l’offerta di bici in città. Il bando approvato nel 2023 prevedeva una flotta massima in strada di 16mila mezzi, duemila per ciascun operatore. Erano stati autorizzati 5 operatori, ma poi due di questi avevano rinunciato. Attualmente a disposizione ci sono 7.200 biciclette, dato che i tre operatori in servizio si sono detti disponibili ad aumentare fino al 20%.

Per garantire una migliore e più efficiente offerta, prendendo anche atto della disponibilità degli attuali operatori, il Comune ha quindi scelto di aggiornare l’originaria previsione che attribuiva a ciascuno di essi un numero totale di 2mila biciclette, consentendo loro di incrementare la flotta fino a 5mila, di cui almeno mille a pedalata assistita, almeno 150 con seggiolino e almeno 15 cargo bike. "In questo caso gli obiettivi dell’amministrazione di offrire un servizio, le richieste degli operatori e le necessità dei cittadini coincidono perfettamente – spiega Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità –. Per questo abbiamo deciso di modificare i numeri inizialmente previsti. Il sistema dello sharing è complementare al trasposto pubblico e un’ottima alternativa al mezzo privato".