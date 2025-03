Biglietto digitale unico per i trasporti regionali: "Rivoluzione entro il 2028"

Regione Lombardia vuole dare un nuovo impulso al sistema di trasporto pubblico locale con l’avvio del biglietto unico digitale. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente al convegno “Lombardia al centro del movimento: sfide e opportunità“ in svolgimento a Palazzo Lombardia. Ad inizio dei lavori i saluti istituzionali del presidente del Senato Ignazio La Russa (in videomessaggio), del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana (anche lui in videomessaggio), di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera, di Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato e del presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

Tra gomma e ferro, in Lombardia viaggiano ogni giorno 4,4 milioni di persone, oltre 780mila passeggeri al giorno solo di Trenord, più di 2.300 treni giornalieri che sommati ai convogli merci, Alta Velocità e altri fanno 3.400 treni quotidiani sulle linee lombarde. E ancora, nel 2024 Trenord ha trasportato oltre 200 milioni di passeggeri. Entro il 2025 sulle tratte ferroviarie circoleranno 214 nuovi treni, ad oggi 189 sono già in servizio. "Entro il 2028 in Lombardia la bigliettazione digitale - ha detto Lucente - sarà realtà. Nei trasporti pubblici, si potrà viaggiare con ogni mezzo pubblico e con un solo titolo di viaggio, pagando unicamente la tratta percorsa attraverso un’app. All’insegna di una Lombardia sempre più smart e tecnologicamente innovativa. Abbiamo già dato vita ad uno studio di fattibilità del progetto che, rispettando il cronoprogramma, rappresenterà una vera rivoluzione".