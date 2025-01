Biciplan Milano-Legnano. Cantiere aperto e ritardi. La ciclabile è fuori uso

Lavori sulla ciclabile di via Pace, il Comune sollecita Città Metropolitana e l’impresa. L’assessora Giro: "Prendiamo atto della volontà di superare l’impasse, attendiamo la ripresa dei lavori". Richiesto il ripristino dei tratti ciclabili che al momento non sono percorribili. Da diverse settimane la pista ciclabile di via Pace-De Gasperi non è agibile a causa del cantiere aperto da Città Metropolitana per il progetto del Biciplan metropolitano, che prevede una pista continua tra Milano e Legnano. Il 30 dicembre tramite una nota, Città Metropolitana prospetta una svolta con l’inizio di gennaio e la giunta Orlandi auspica che il cantiere possa realmente prendere il via. "Il Biciplan è un progetto strategico per creare una rete continua ed efficiente di piste ciclabili tra i Comuni dell’hinterland. Siamo preoccupati dai ritardi nei lavori, che stanno creando disagi a pedoni e ciclisti tra largo don Minzoni e via Grossi a Mazzo. Abbiamo chiesto a Città Metropolitana di intervenire per mettere in sicurezza il percorso e riprendere i lavori quanto prima con un cronoprogramma aggiornato. Ringraziamo il consigliere di Città Metropolitana Marco Griguolo per il suo interessamento e siamo fiduciosi che i lavori riprendano presto", commenta l’assessora alla Mobilità Valentina Giro.

Il Comune ha richiesto la messa in sicurezza dei chiusini sporgenti e dei dislivelli della pavimentazione dovuti alle opere di demolizione, in particolare in corrispondenza delle intestazioni viarie sul viale principale, dei passi carrai o pedonali e nei tratti di pista ciclabile ancora fruibile. Poi indicazioni di tempi certi sui ripristini e il completamento di quanto già cantierizzato e interdetto all’uso pubblico e tempi certi sul proseguimento delle attività. Il Comune chiede anche a Città Metropolitana di farsi carico dei controlli puntuali di tutti gli interventi eseguiti sul territorio, garantendo i necessari livelli di sicurezza e decoro. "Ci scusiamo con i cittadini che vorrebbero utilizzare la pista ciclabile e subiscono i disagi di questi ritardi, come Comune stiamo facendo il possibile per supportare il progetto ma la sua gestione rimane responsabilità di Città Metropolitana", conclude l’assessora alla Mobilità Valentina Giro. L’attesa dell’inizio lavori dovrebbe quindi essere di pochi giorni e dare la possibilità ai cittadini di utilizzare le piste ciclabili in sicurezza.