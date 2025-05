Bianca Balti, il tumore e l’accusa alle case farmaceutiche: “Mi state negando le pillole salvavita, non posso vivere senza”

Milano – “Di solito non lo faccio, ma ho esaurito la pazienza e il tempo”. Così Bianca Balti ha pubblicato una storia su Instagram che ha rapidamente fatto il giro del web. La top model italiana, tornata da tempo sotto i riflettori anche per la sua coraggiosa lotta contro il cancro ovarico, ha deciso di denunciare pubblicamente la difficoltà di accedere ai farmaci salvavita necessari per la sua terapia.

Il suo sfogo è diretto, senza filtri: “Ho bisogno che vi diate una mossa” ha scritto sui social la modella, taggando Healthy California e Cvs Pharmacy. “Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità”.

Parole che raccontano non solo la frustrazione di una donna che combatte contro una malattia devastante, ma anche il peso dell'indifferenza e della burocrazia che, secondo la sua denuncia, ritardano l’accesso a cure essenziali. Bianca Balti è attualmente in remissione dopo aver affrontato un tumore ovarico, scoperto nel 2024 e trattato con un intervento chirurgico e successive sedute di chemioterapia.

A distanza di mesi, la modella lombarda, madre di due figlie e impegnata anche nella sua carriera internazionale, si ritrova ora a lottare non più contro il cancro in sé, ma contro un sistema che – a suo dire – la sta abbandonando. “Devo viaggiare per lavoro. Ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che mi state negando”, ha proseguito, chiarendo come la mancanza del farmaco non sia solo un ostacolo medico, ma anche un impedimento alla sua vita quotidiana e professionale.

Il suo racconto culmina in un’accusa senza appello: “Ho passato ore al telefono e nessuno si assume la responsabilità. Nessuno se ne occupa. State fallendo proprio quando c'è più bisogno di voi. Ed è inaccettabile”. Bianca Balti non è nuova alla condivisione pubblica delle sue vulnerabilità: già nei mesi scorsi aveva parlato della malattia, dei momenti bui e della forza trovata nella famiglia e nel lavoro. Ma questa volta il messaggio è anche politico e sociale. Chiede responsabilità, soluzioni e trasparenza.