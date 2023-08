Bianca Atzei e Stefano Corti, auto rubata a Milano: l’appello su Instagram

Milano, 10 agosto 2023 – Disavventura per Bianca Atzei e il suo compagno, Stefano Corti.

La cantante è entrata in un negozio in zona CityLife a Milano e si è dimenticata di chiudere l’auto: in pochissimo tempo un uomo, probabilmente accortosi della dimenticanza, si è avvicinato al mezzo – una Volvo bianca - ha aperto la portiera, è salito a bordo, è riuscito a metterlo in moto e se ne è andato come se niente fosse. O meglio, come se l’auto fosse sua.

Bianca Atzei e Stefano Corti, accanto un frame video del furto dell'auto (Instagram)

La scena è stata ripresa da una telecamera posizionata sul luogo in cui è avvenuto il furto. Il video è stato poi postato da Stefano Corti - volto noto de Le Iene – sul suo profilo Instagram.

Insieme alle immagini, il conduttore televisivo ha fatto un appello a tutti i suoi follower: “Di solito posto cose divertenti, da poco ci hanno rubato la macchina. Se qualcuno a Milano vedesse in giro una Volvo targata GC215KK chiami i carabinieri o lo segnali a me in direct. Quella macchina è la mia. Purtroppo Bianca è entrata in un negozio, ha lasciato aperta la macchina e ce l’hanno portata via”.