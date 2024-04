Beverage e custodi. Ecco i percorsi

Formarsi per trovare lavoro nel beverage e nell’ambito della manutenzione e custodia di stabili. C’è tempo fino al 28 aprile per iscriversi ai percorsi di formazione gratuita per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 27 anni di AdAstra Project, il progetto di formazione-lavoro gratuito promosso e finanziato da Fondazione di Comunità Milano. I percorsi, pensati per giovani in cerca di occupazione residenti nell’area metropolitana di Milano, sono due. Uno, già presente nelle edizioni precedenti del progetto, è quello per barman e personale di sala realizzato in collaborazione con Campari Group, Heineken Italia, Lavazza Group e ASPI, Associazione Sommellerie Professionale Italiana. Il secondo percorso, novità di quest’edizione, consente ai partecipanti di imparare il mestiere di custodi e manutentori edili ed è organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con MM, la società partecipata dal Comune di Milano.

Il corso, di 150 ore distribuite in massimo 8 settimane in aula/laboratorio, si terrà presso la sede della scuola di Afol Metropolitana a San Donato Milanese. Nel programma di studio saranno proposte le nozioni base di area idraulica ed elettrica. I partecipanti che avranno completato la parte teorico-pratica dei due percorsi riceveranno un attestato di riconoscimento delle competenze acquisite e saranno inseriti in esercizi commerciali o strutture operative di MM Spa per un periodo di tirocinio di quattro mesi e riceveranno un’indennità economica. Per maggiori informazioni è possibile contattare la cooperativa sociale A&I al 366 618 9849 dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 12.30.