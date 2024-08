Bertolaso, centomila euro all’Ats per un tetto ai gatti metropolitani

Centomila euro per dare un tetto ai gatti di Milano, altrettanti per offrire lo stesso ai cani di Varese. Sono queste le cifre che la Regione Lombardia ha stanziato, destinandole all’Ats Metropolitana perché realizzi nuove strutture che possano accogliere adeguatamente le necessità di ricovero dei felini nel Milanese, e all’Ats dell’Insubria per potenziare il canile municipale di Varese.

Spiega Guido Bertolaso, assessore lombardo al Welfare che ha proposto la delibera approvata dalla Giunta di Palazzo Lombardia: "Questi fondi rappresentano un segnale di attenzione nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Il grado di civiltà di un territorio si misura anche attraverso la virtuosa gestione degli animali, e Regione Lombardia è sempre stata molto sensibile al tema, con molteplici iniziative, negli anni, volte a migliorare la condizione degli animali di affezione nelle strutture gestite dalle Ats".

Uno degli ultimi esempi, quest’estate a Milano, è stata l’inaugurazione di una nuova oasi felina, dotata di casette-rifugio, ombrelloni e giochi all’ospedale Sacco, realizzata su un’area verde di oltre 260 metri quadrati rapidamente individuata e recintata, grazie a un lavoro di squadra tra i professionisti dell’ospedale, l’associazione Pas di Saronno, l’Asst Fatebenefratelli-Sacco e i veterinari dell’Ats Metropolitana, per mettere al sicuro una colonia oggi di venti gatti che da oltre quarant’anni staziona tra i padiglioni del nosocomio di Roserio e la cui tranquillità era a rischio durante i lavori finanziati dal Pnrr nella struttura sanitaria.

Tornando a Bertolaso, l’assessore non si fa sfuggire l’occasione di lanciare un appello ai lombardi che ancora devono andare in vacanza, e non solo: "Non abbandonate i vostri amici a quattro zampe, né per andare in ferie né per altri motivi. Non solo perché ci sono conseguenze penali, ma soprattutto perché nessuno deve soffrire il dolore dell’abbandono".