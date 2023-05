Berlino, recordman di preferenze "È la mia sesta volta consecutiva"

Il recordman di preferenze è Giuseppe Berlino. Il vicesindaco di Fratelli d’Italia ha ottenuto ben 601 voti personali: solo tre mesi fa, alle Regionali, aveva ricevuto circa 2mila schede. "Questo risultato mi riempie di gioia e orgoglio. Ancora una volta risulto il candidato più votato in città. È la mia sesta volta consecutiva. Sono sempre eletto a pieni voti e stavolta pensavo davvero che i cinisellesi fossero stufi di trovare il mio nome sulla scheda. Probabilmente hanno apprezzato l’impegno e la passione che non verrà meno neanche per i prossimi anni". Fratelli d’Italia ha ottenuto il 14,6% (3.418 voti) e in consiglio vedrà 4 commissari: dopo Berlino, i più votati sono stati l’assessore alla Sicurezza Bernardo Aiello ed Enza Dambra a pari merito con 236 schede e l’assessore all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli. A occupare i banchi della maggioranza saranno i consiglieri della civica Ghilardi: 8 i seggi conquistati grazie al 27,81% (6.508 voti): a ricevere più consenso Francesco Scaffidi (539, il secondo più votato in assoluto), Riccardo Malavolta (349), Beppe Ausilio (235), Fabrizia Berneschi (217), Issa Tallawi (208), Consolata Brunetti (181), Antonio Salerno (135) e Jessica Desimone (114). Due commissari saranno della Lega, che ha preso il 7,46% (1.747): Massimiliano Sticco (159) e Michele Minutilli (142) i più votati, mentre l’assessore Daniela Maggi si è fermata a 123 preferenze.

La civica dell’assessore Riccardo Visentin col 3,36% non si aggiudica nessun posto in aula. L’opposizione sarà quasi un monocolore dopo che, a parte il Pd, tutte le altre liste della coalizione di centrosinistra non hanno superato il 3% e la stessa percentuale residuale è stata presa dagli altri candidati sindaco. Così, oltre a Luca Ghezzi, che torna in aula come commissario di minoranza, il Pd (23,39%, 5.474 schede) vedrà 6 seggi: i più votati sono stati Marco Tarantola (496), Mariarita Morabito (430), il segretario di partito Alberto Galli (354), Sara Scebba (309), Paola Gobbi (210) e il coordinatore della campagna elettorale Alberto Amariti (184). Entra Mario Pregnolato (54 preferenze)di Cittadini Protagonisti (2,94%), la civica di Ghezzi. La.La.