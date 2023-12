Benemerenza a Festa dai vigili del fuoco: "Una grande emozione"

Sindaco per due mandati e vigile del fuoco per 30 anni. Paolo Festa (nella foto) che oggi ricopre il ruolo di presidente del consiglio comunale di Pieve e quello di consigliere di Città Metropolitana di Milano è stato premiato dal Comando dei vigili del fuoco di Milano per la sua carriera. Festa si è contraddistinto sia nella vita politica che in quella professionale, e come capo reparto dei vigili del fuoco ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Ma quello arrivato l’altro giorno dal comando dei pompieri lo ha particolarmente toccato. "Mi è stata consegnata da parte del comandante Nicola Micele la benemerenza alla carriera firmata dal capo dipartimento dei vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio. Grande emozione per il conseguimento di questo traguardo".