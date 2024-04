Bellucci avanti in Cina. Ruggeri e Napolitano ko a Roma e Madrid

Torna a vincere Mattia Bellucci (nella foto) sul circuito challenger dopo due eliminazioni consecutive al primo turno. Il 22enne bustocco, sconfitto precocemente nelle precedenti tappe asiatiche giocate sul cemento di Busan e Gwangju, si è qualificato per il secondo turno di Shenzhen, in Cina (82 mila dollari di montepremi), battendo 6/3, 6/4 l’ucraino Illya Marchenko, n°240 del mondo. Domani tornerà in campo per affrontare da testa di serie il francese Jules Marie, liberatosi della wild card di casa Fajing Sun per 6/4 al terzo set. È l’occasione per puntellare la classifica mondiale che lo vede attualmente al n°181 Atp. Si è fermata invece al primo turno l’avventura di Samuel Vincent Ruggeri nel challenger di Roma (74 mila euro di montepremi) che si gioca sulla terra battuta del Tennis Club Garden. Il bergamasco, opposto alla testa di serie numero 8 Hugo Dellien, è partito bene aggiudicandosi il set d’apertura per 4/6, poi ha subìto la rimonta del boliviano, impostosi nei restanti parziali per 6/1, 6/4. Nei Masters1000, il milanese d’adozione Stefano Napolitano è entrato all’ultimo momento nelle qualificazioni del torneo di Madrid (oltre 9 milioni di euro di montepremi), ma è stato subito stoppato dal veterano Richard Gasquet per 6/4, 6/3. S.D.S.