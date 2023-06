Bellinzago Lombardo, primo consiglio comunale con due nuove consigliere donne

Primo consiglio comunale domani sera dopo quello d’insediamento, e primi avvicendamenti al tavolo: erano già state annunciate le dimissioni di due consiglieri di minoranza, ingresso in aula per le due prime non elette. I dimissionari sono entrambi della lista Insieme per Cambiare: lo storico leader e candidato sindaco sconfitto Piergiorgio Neri e il consigliere Francesco Carè; i nuovi ingressi sono quelli di Rossana Cavagnera e Laura De Chiara, prime dei non eletti della compagine ed entrambe alla prima esperienza amministrativa attiva. "Continuerò certamente a occuparmi del gruppo e del paese – aveva detto, subito dopo l’esito delle elezioni, Neri – ma con altra veste e da fuori aula. In consiglio largo ai giovani. E in questo caso alle donne". Laura De Chiara ha 43 anni ed è mediatrice creditizia, Rossana Cavagnera, 55enne, è libera professionista e insegnante in una scuola professionale. "Daremo il benvenuto alle nuove consigliere – così il neo sindaco Michele Avola – con cui sono certo vi sarà una proficua e serena collaborazione".

All’ordine del giorno del consiglio bellinzaghese anche l’esame e l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, ovvero delle azioni e dei progetti in calendario per il prossimo quinquennio, e punti di routine: nomina della commissione bilancio e tributi, approvazione della disciplina delle installazioni pubblicitarie sul territorio comunale.

Monica Autunno