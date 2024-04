Beic, il ministro Sangiuliano incontra Sala e Fontana: “Questa biblioteca è fondamentale per la cultura italiana”

Milano, 22 aprile 2024 – Si è tenuta oggi, lunedì 22 aprile, a Milano, nella Biblioteca Nazionale Braidense a Palazzo Brera una riunione sulle prospettive della Fondazione Beic. All’incontro hanno partecipato: il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il presidente Fondazione Beic, Giovanni Fosti. La Beic – è stato sottolineato nell’incontro – è a uno snodo decisivo. Esiste uno stanziamento di circa 130 milioni in capo al Pnc “Piano nazionale complementare”. Nelle scorse settimane è stata consegnata alla ditta vincitrice dell’appalto l’area del ex scalo ferroviario di Porta Vittoria, dove nascerà la struttura. Tutti i presenti hanno convenuto nel dare massimo impulso e accelerazione al progetto. I tecnici hanno informato che i lavori proseguono nel rispetto del cronoprogramma che prevede la consegna del nuovo edificio e del parco entro metà del 2027.

“La biblioteca Beic, con oltre 30mila libri e documenti, è fondamentale e innovativa per il sistema bibliotecario Italiano – ha dichiarato il Sangiuliano – Stiamo lavorando sia per completare la struttura fisica, sia per approntare un efficiente modello gestionale capace di farne un polo di cultura e di studio aperto soprattutto alle giovani generazioni”.