"Beic in sospeso: lavoratori e utenti vanno coinvolti"

MILANO"La nuova grande biblioteca di Milano rischia di entrare nella discussione pubblica o in forma apologetica o nelle pagine della cronaca giudiziaria, e di non diventare mai materia di riflessione pubblica, di coinvolgimento e di cittadinanza attiva". Così Fp Cgil, Cisl Fpm, Uil Fpl, Csa e le rsu del Comune di Milano chiedono in una nota congiunta "la convocazione della Commissione cultura per entrare nel merito dei quesiti che abbiamo più volte posto e ai quali nessuno finora ha mai fornito risposte". "Vi scriviamo a distanza di quasi tre anni da quando, nel gennaio del 2022, i delegati delle biblioteche inviarono ai componenti della commissione cultura una lettera con precisi quesiti", precisano ricordando i nodi ancora da sciogliere: dalle forme di gestione della nuova biblioteca e di quelle esistenti all’inquadramento contrattuale del personale; dall’allocazione delle risorse nel sistema bibliotecario al destino di Palazzo Sormani. Da allora tutto tace. Tra i dubbi, "quello sul significato di un’ ipotesi gestionale privatistica". Anche l’ultima lettera, inviata il 19 gennaio 2024, era rimasta senza risposta. "Continuiamo a leggere articoli di stampa su ipotesi gestionali privatistiche della nuova Beic e dell’intero sistema bibliotecario milanese - scrivono i portavoce dei lavoratori –. È possibile che queste decisioni escludano i lavoratori delle biblioteche e i loro rappresentanti sindacali, gli utenti di questo servizio, i cittadini di Milano e addirittura i consiglieri comunali?". "Restiamo in attesa di un cortese e sollecito riscontro, in assenza del quale intraprenderemo autonome iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione", promettono i sindacati compatti.Si.Ba.