Beatrice, 11 anni già campionessa di tennis tavolo

Sette le medaglie conquistate dalla rappresentativa lombarda di tennis da tavolo al torneo internazionale giovanile di Dumbravita in Romania, fra le protagoniste la giovanissima cassanese Beatrice Crippa (con il padre nella foto), 11 anni, atleta della Asd Ascatt tennis da tavolo di Cassano d’Adda. Per lei gradino più alto del podio, medaglia d’oro nelle gare individuali e medaglia d’argento per le competizioni a squadra. Una passione per l’attività sportiva che nasce in famiglia seguendo l’esempio del papà Gianpietro Crippa, presidente dell’associazione Asd Ascatt di Cassano, che è diventato anche il suo allenatore. La giovane campionessa si racconta così: "Tutto è iniziato seguendo mio padre agli allenamenti e alle gare. Presto mi sono appassionata e sono ormai tre anni e mezzo che mi impegno in questa attività sportiva". Primi traguardi importanti oltre i confini nazionali giunti a sorpresa: "A quell’annuncio che mi dava al primo posto ho pensato: ma come è possibile? Non credevo davvero di raggiungere questo traguardo, sono stata sorpresa ma nello stesso tempo molto contenta. A distanza di giorni non ci credo ancora, è stata un’esperienza fantastica che mi ha permesso di confrontarmi con altri stili di gioco". Pronta per nuove competizioni importanti: "Mi sto preparando per i prossimi campionati italiani a Terni. Per me è la seconda partecipazione, in questa edizione del 2023 speriamo vada meglio di quella precedente dove non ho raggiunto grandi traguardi". Undici anni con in testa ben chiaro il percorso per il suo futuro: "Professionalmente mi piacerebbe diventare magistrata, ma resta sempre in primo piano l’impegno sportivo con l’attività di tennis da tavolo".

Stefano Dati