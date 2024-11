Milano, ritorna il Bazar di Natale della Scuola Rudolf Steiner

Milano - La Scuola Rudolf Steiner di via Clericetti a Milano apre nuovamente le porte per l’evento più speciale dell’anno: il tradizionale Bazar di Natale, un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nell’atmosfera incantata del periodo natalizio. Quest’anno il Bazar si terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dalle ore 10 alle ore 17, presso la storica sede della scuola, trasformata per l’occasione in un piccolo villaggio delle meraviglie. Ogni angolo racconta una storia e ogni dettaglio parla di cura, creatività e calore. Il Bazar di Natale non è semplicemente un mercatino natalizio, ma una vera e propria immersione in profumi, musiche, colori, forme e materiali che caratterizzano questa festività, secondo lo stile della pedagogia Waldorf. I visitatori potranno curiosare tra le bancarelle che propongono creazioni artigianali, fatte a mano con amore da genitori, insegnanti e studenti della scuola, giocattoli in legno, decorazioni natalizie, capi in lana e in feltro, libri e tante altre idee regalo uniche. Per i bambini ci saranno il consueto Teatrino di Lana Cardata, la Pesca delle Meraviglie e laboratori creativi, in cui potranno realizzare candele in cera d’api, decorare casette di panpepato, preparare biscotti natalizi, dipingere spade e scudi di legno… immergendosi in un’atmosfera gioiosa, di gioco e scoperta. Cuore del Bazar è anche il Bar Fiore e Roby, un’area ristoro organizzata e gestita dai ragazzi del liceo, che accoglierà gli ospiti con torte, panini, caffè e tisane calde. Una pausa che aggiungerà ulteriore calore alle giornate. Sarà possibile anche acquistare i buoni pasto per pranzare a scuola. La cuoca Elena, con l’aiuto delle famiglie della scuola, preparerà nella nostra cucina interna tante pietanze sane e gustose (torte salate, risotti, lasagne, verdure al forno, farinate, pizze…), che potrete comodamente consumare nel locale mensa, tra lunghi tavoli e panche in legno, vivendo un piacevole momento di convivialità. In entrambe le giornate di Bazar, alle 10 in punto, gli alunni delle classi VI, VII e VIII, diretti dalla maestra Emanuela Campagnoli, offriranno a tutti i presenti il concerto di apertura.