Batte il cuore biancazzurro Pronti a una grande stagione

di Monica Autunno

Nuove maglie, nuovo sponsor, entusiasmo alle stelle per la stagione al via, quella del ritorno in Lega Pro: batte forte il cuore biancazzurro, presentazione ufficiale, alla presenza di tecnici responsabili della società, amministrazione comunale e sponsor, per le novità 2023-2024 in casa Giana Erminio. Partiamo dalle maglie. Per la settima stagione consecutiva le divise da gara della storica società gorgonzolese diretta dal mister Andrea Chiappella, saranno griffate Macron, già sponsor tecnico della squadra dal 2017. Bianca la prima maglia "in omaggio alla stagione appena chiusa - così una nota della società - che ci ha visto, usando prevalentemente la maglia bianca, vincere il campionato di serie D e tornare subito tra i professionisti". Rossa la seconda, come sempre è da qualche anno. Azzurro vivo la terza, "perché dall’inizio alla fine, dal primo all’ultimo, siamo e resteremo tutti biancazzurri". Nuove maglie e un nuovo sponsor, che va ad affiancare lo “storico” Cogeser Energia.

Si tratta di TN Service Agenzia per il Lavoro, una realtà specializzata in ricerca e selezione di personale di Pozzuolo Martesana. La famiglia Giana cresce. "Abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla valorizzazione territoriale - così per TN Andrea Bordogna - con serietà, orgoglio e visione di prospettiva. I valori chiave anche del nostro business. Anche per noi, inoltre, fare squadra è assolutamente fondamentale". E così Cogeser Energia, storico partner del team gorgonzolese: "La collaborazione tra Cogeser Energia e Giana, iniziata nel gennaio 2016, prosegue con rinnovata convinzione - così Massimo Milita, responsabile marketing del gruppo - . Abbiamo già preparato un piano di promozione e comunicazione innovativo. Vi sarà una “narrazione multicanale” in cui chi vive l’esperienza dello stadio possa continuare a sentirne l’emozione anche dopo. Abbiamo in programma giochi social a tema Giana con simpatici premi; e i nostri clienti avranno anche l’opportunità di incontrare di persona i propri beniamini in eventi dedicati". Alla presentazione anche il sindaco Ilaria Scaccabarozzi, da molti anni appassionata sostenitrice dei biancazzurri.