Batman dai ragazzi di Ugualmente Artisti, superiamo insieme i limiti Batman, conosciuto come Max Wayne sui social, ha visitato l'associazione Ugualmente Artisti a Buccinasco per regalare sorrisi e speranza ai bambini con disabilità. Accompagnato dalla maestra di danza Patrizia Cribiori, ha abbracciato i giovani ballerini e ha assistito a uno dei loro spettacoli, dimostrando che i limiti non sono invalicabili.