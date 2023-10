Piazza Medaglie d’oro occupata da pedoni e ciclisti: “Basta morti in strada”

Milano – Giovedì 26 ottobre, alle 19.30, in piazza Medaglie d’Oro, si svolgerà una nuova manifestazione per chiedere sicurezza stradale per le persone che si muovono a piedi e in bicicletta. “La grande piazza – spiegano gli organizzatori di ‘Basta morti in strada’ – normalmente molto trafficata di auto e camion, si trasformerà in una grande area pedonale senza clacson e ingorghi, senza frenesia, ma solo con persone di tutte le età e abilità per ricordare chi non c’è più, per chiedere interventi coraggiosi da parte del Comune a tutela dei cittadini e cittadine che si muovono a piedi, in bici o con i mezzi pubblici”.

“Dal primo settembre ad oggi sono 7 le persone che sono state investite e uccise da altre persone alla guida di automobili, moto, camion, autobus, mentre camminavano in città – ricordano, ancora, gli organizzatori –. Nel 2023 sono 27 le persone morte in incidenti stradali. 19 persone uccise mentre si muovevano a piedi (13 persone), in bici (5 persone), in monopattino (1 persona). I numeri delle vittime sono molto in aumento rispetto al 2022, quando ci sono state 19 morti per incidenti stradali, di cui cui 3 in bici e 4 a piedi. Da mesi a Milano si svolgono manifestazioni per chiedere più sicurezza nelle strade".