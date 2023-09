Annaspa nel Naviglio: il bassotto Attila salvato un agente. Era scappato dopo essere stato urtato da un’auto

Milano – Un agente del commissariato Ticinese ha salvato un cane bassotto di nome Attila che non riusciva più a riemergere dal Naviglio. Nel tardo pomeriggio di lunedì, attorno alle 17.45, il poliziotto, in pattuglia con un collega in via Lodovico il Moro, ha notato il cagnolino in acqua e si è subito tuffato per riportarlo a riva; poi i due agenti hanno accompagnato Attila, che ha meno di due anni, in una clinica veterinaria, ma per fortuna l'animale non ha riportato conseguenze.

Lo spavento e la fuga

Grazie al microchip, i poliziotti sono riusciti a risalire alla padrona di 34 anni, già in ansia per la scomparsa del bassotto. Agli agenti ha raccontato che poco prima l'animale, che in quel momento si trovava col marito trentatreenne, era stato urtato da una macchina (che si è allontanata senza fermarsi) e che forse per lo spavento era sfuggito al guinzaglio ed era sparito nel nulla. La storia si è conclusa con un lieto fine, con ringraziamenti dei coniugi ai due agenti e foto d'ordinanza per immortalare il salvataggio.