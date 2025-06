Cologno tira le somme 4 milioni di euro sul piatto: "Opere pubbliche al via"

Un assestamento di bilancio da 4 milioni euro quello che è stato approvato l’altra sera in consiglio comunale. "Investimenti importanti e comunque inseriti in una programmazione equilibrata e che tenga conto delle tante necessità e potenzialità della città e nuove opere pubbliche", commenta l’Amministrazione. Una gran quantità di risorse, come ormai negli ultimi bilanci, saranno destinate al marketing territoriale con il duplice obiettivo di animare Cologno Monzese e renderla più attrattiva e di creare indotto per le attività commerciali.

Così, "per la valorizzazione del tessuto commerciale e produttivo locale" andranno 30mila euro a cui se ne aggiungono altre 70mila "per iniziative promozionali inerenti alle attività commerciali". Ci sono poi le spese destinate alle ricerche culturali, convegni e mostre: qui la cifra è di 85mila euro. Non mancano poi gli stanziamenti per le politiche giovanili (15mila euro) e per le politiche di formazione e lavoro (7mila euro). A farla da padrona è sempre la spesa sociale: i centri estivi assorbono dall’assestamento 50mila euro, il servizio educativo e psicologico per minori e famiglie ben 84mila 500 euro e il servizio assistenza scolastica integrativa vola addirittura a 350mila euro. Altri 250mila vanno invece per il ricovero nelle strutture residenziali e semiresidenziali. C’è poi il pacchetto delle opere pubbliche. Dopo anni di attesa si interverrà su Villa Casati, sede del municipio e simbolo della città, con 200mila euro.

Sono stati stanziati 40mila euro per l’accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano per realizzare il progetto di fattibilità per uno studentato in città. Ci sono poi le manutenzione straordinarie: quelle degli stabili comunali, che hanno visto un investimento di 50mila euro, la ristrutturazione del nido Emilia per 80mila euro, gli interventi al parcheggio in via Garibaldi per 205mila euro. Incarico professionale da 15mila euro, invece, per il progetto di riqualificazione dello skatepark di Cologno Centro. Infine, le manutenzioni ordinarie. La riparazione di buche e giunti stradali, con strumento innovativo, ha visto uno stanziamento di 175mila euro, che si aggiunge ai 90mila per la manutenzione ordinaria delle strade, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale costeranno 70mila euro.