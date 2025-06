Rho, rivoluzione Archivio comunale. Dai vecchi scaffali alla nuova casa

Circa 14mila faldoni che contengono atti amministrativi e migliaia di documenti che raccontano la storia della città di Rho. Tante le curiosità, come i regolamenti degli anni Venti e Trenta del Novecento che indicano come provvedere all’accensione e allo spegnimento manuale dei lampioni dell’illuminazione pubblica. Ci sono anche le prime delibere sottoscritte dal Comitato di liberazione nazionale dopo la seconda guerra mondiale e un fascicolo che racchiude i bozzetti dello stemma di Rho, con la ruota in campo rosso. È l’Archivio comunale di Rho fino a poche settimana fa custodito su scaffali nei locali sotto la palestra accanto alla ex scuola Marconi. Ora ha una nuova sede in via Bersaglio 5 che sarà inaugurata sabato. "L’Archivio comunale è un incredibile contenitore di memoria - dichiara l’assessore Alessandra Borghetti -. Conserva atti che raccontano il nostro passato: vanno protetti al meglio, con la cura che la storia di Rho merita". Moderna e più adeguata, la nuova sede è stata realizzata all’interno di un capannone, accanto agli edifici dell’ex magazzino comunale e ad altri uffici amministrativi e tecnici. Qui sono stati installati moderni armadi compattabili altri tre metri che possono contenere fino a 80 tonnellate di carta e altri scaffali a vista. Per proteggere l’importante documentazione dall’umidità e conservarla a una temperatura costante, sono stati realizzati un impianto di climatizzazione e un sistema di ventilazione meccanica controllata. Ma non solo. La struttura del capannone che è in cemento armato prefabbricato è stata anche oggetto di un intervento di miglioramento sismico.

Complessivamente il Comune ha speso 521mila euro. I lavori sono terminati a marzo, sabato il taglio del nastro. Ma prima della cerimonia ufficiale tutti i cittadini avranno la possibilità di scoprire cosa è custodito nell’Archivio comunale: alle ore 9.45, nella Sala Convegni del Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, si terrà il convegno "Memorie di carta: Scopriamo il nuovo Archivio comunale", interverranno tra gli altri il sindaco Andrea Orlandi, la funzionaria della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia Sara Anselmo, la dirigente agli Affari generali Emanuela Marcoccia.