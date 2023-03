Barista freddato al Corvetto: Fiat Punto, arma e telecamere. Così è stato preso l’assassino

Il killer in azione all’interno del bar Milan

Milano – Ore 7.11 del 19 dicembre scorso, bar Milano di piazza Angilberto II, al Corvetto. La porta a vetri si spalanca: entra un uomo alto circa un metro e settanta, il cappuccio calato sulla testa e una mascherina chirurgica ne coprono quasi completamente il volto. Il cliente si avvicina al bancone e chiede un caffè al proprietario Ruiming Wang, che tutti nel quartiere chiamano "Paolo". Il titolare prepara piattino e cucchiaino, ma l’altro si sposta verso destra; a quel punto, il trentacinquenne cinese ripete l’operazione, riposizionando piattino e cucchiaino davanti a lui: si muove con tranquillità, quella di chi conosce bene l’interlocutore e pensa di non avere nulla da temere. All’improvviso, l’uomo tira fuori una pistola dalla borsa che regge con la mano sinistra e la punta verso Wang, che si porta le mani al petto sorridendo: evidentemente, l’interpretazione a posteriori degli inquirenti, crede che l’altro stia scherzando e che non ci sia nulla di minaccioso in quel gesto. L’altro non si ferma: toglie la sicura e punta ancora l’arma, stavolta in maniera ancor più decisa; prova a premere il grilletto, ma infila il dito nella fessura sbagliata. In quel momento, "Paolo" capisce che quell’uomo vuole sparargli e si volta...