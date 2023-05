Bareggio, licenza sospesa al Bar del Corso: chiuso per dieci giorni

Milano, 31 maggio 2023 – Sospesa per 10 giorni la licenza del “Bar del Corso” in corso Italia 5 a Bareggio, nel Milanese. Si tratta di una decisione del Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità.

Questa mattina, i Carabinieri hanno notificato la sospensione in quanto, a seguito di diversi controlli effettuati tra la fine di gennaio e l’inizio di maggio 2023 è stata riscontrata la presenza all’interno del locale di numerosi avventori con precedenti penali e di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, contro la persona e violazione del codice della strada. Inoltre, nel corso di alcune verifiche sono stati rintracciati tre avventori destinatari dell’avviso orale del Questore e del divieto di accesso al centro urbano.