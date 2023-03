Barbara Mazzali dalla caccia all’assessorato a Turismo e Moda

Le associazioni della caccia si sono mobilitate per lei, a sua volta cacciatrice nonché nata in una famiglia di armaioli, garantendole una parte significativa delle 6.738 preferenze riscosse a Brescia. Un consenso che Barbara Mazzali (Fratelli d’Italia) ha cavalcato con l’obiettivo di ottenere l’assessorato regionale all’Agricoltura, quello che include proprio le deleghe alla caccia e alla pesca. Non è andata esattamente come auspicato, ma la Mazzali è entrata in Giunta: a lei Turismo, Moda e Marketing territoriale. In asse con la Santanché.