Baranzate, donna precipita dal quarto piano: marito assolto dall'accusa di omicidio

Giudici togati (foto d'archivio)

Accusato di omicidio preteritenzionale della moglie e in carcere dallo scorso maggio, Linjie Liu, 40 anni, commerciante cinese di Baranzate è stato assolto dalla Corte d'Assise di Milano. La Procura di Milano aveva chiesto 18 anni di carcere senza le attenuati, i suoi difensori, gli avvocati Zheng Fan e Gianpiero Verrengia, aveva chiesto l’assoluzione. Oggi pomeriggio è arrivata la decisione della Corte e l'immediata scarcerazione per l'uomo.

Il fatto risale al 15 settembre 2021. La donna, cinese di 33 anni, precipitò dal quarto piano nell'androne del condominio dove la coppia viveva con due figli. Quando l'uomo quella notte chiamò il 112 disse che la moglie era caduta accidentalmente mentre lui dormiva. Ai carabinieri della Compagnia di Rho, Liu aveva raccontato che quella sera erano stati a cena dai parenti, erano rientrati e poi andati a letto ma intorno all'una di notte la figlia lo aveva svegliato perché la mamma non era in casa. E poi l'aveva trovata a terra senza vita. Una narrazione che non aveva convinto i carabinieri.

I pm che avevano ipotizzato un omicidio preterintenzionale sostenendo che la donna fosse caduta perdendo l'equilibrio dopo il tentativo del marito di afferrarla per farla rientrare in casa. Otto mesi di indagini di carabinieri, a maggio l'arresto dell'uomo e l'affidamento dei figli ai parenti. Ora la sentenza. "Siamo soddisfatti dell'esito del processo - dicono i difensori di Liu, gli avvocati Zheng Fan e Gianpiero Verrengia -. Resta il fatto che si tratta di una tragedia per tutta la famiglia: per il nostro assistito perché ha perso la moglie che amava e non si rassegna alla sua morte, per i loro figli che dopo aver perso la madre hanno rischiato di perdere il padre".

