Bar e ristoranti. Proroga di un anno per le concessioni

Spazi esterni di bar, ristoranti e negozi. Utilizzo gratuito fino al 31 dicembre. Il Comune informa che sono state prorogate d’ufficio fino a fine anno, le concessioni di utilizzo del suolo pubblico temporanee già rilasciate alle attività di somministrazioni di alimenti e bevande. Anche le condizioni della concessione restano le stesse. La proroga sarà operativa solo per le attività in regola con il versamento del canone unico patrimoniale Cup al 2023. In caso di disdetta da parte dell’esercente, la comunicazione deve arrivare in Comune entro il 28 febbraio all’indirizzo comune.bollate@legalmail.it. Tutti gli arredi posizionati all’esterno dovranno essere rimossi dai negozianti stessi. I dehors rappresentano la parte all’aperto di bar o ristoranti, sul marciapiede di una via o in una piazza, attrezzata con tavolini e sedie per i clienti. Le attività interessate a occupare il suolo pubblico potranno presentare apposita domanda e rispettare il regolamento “Dehors“, che si trova sul sito del Comune di Bollate, nella sezione regolamenti.

Da.Fa.