Bando “morosità incolpevole“. Ecco chi ha diritto ai contributi

È stato aperto il bando sulla morosità incolpevole. Per ottenere i contributi si può presentare domanda al Comune fino al 31 dicembre. Si definisce “morosità incolpevole“ l’impossibilità di pagare l’affitto, sopravvenuta perché è diminuito o è venuto meno il reddito familiare. "La morosità viene considerata incolpevole quando la causa della perdita o della diminuzione del reddito si è verificata dopo aver firmato il contratto di affitto e prima del mancato pagamento di un rata dell’affitto", spiegano gli uffici.

La consistente riduzione di reddito si considera significativa, per poter aderire alla misura, quando il rapporto tra canone d’affitto e reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di affitto, escluse le spese accessorie, e il reddito complessivo ai fini Irpef. Sono diversi i benefici che si possono ottenere se si rientra nei casi di morosità incolpevole. Il primo beneficio è la richiesta, da parte del Comune, del rinvio dello sfratto.

Dopo che il municipio ha completato tutte le verifiche, il contributo può essere assegnato in diversi modi: fino a 8mila euro per restare nell’appartamento in cui si è in affitto, 6mila per saldare vecchi canoni in attesa di trovare un nuovo alloggio, il versamento della cauzione per poter avviare un nuovo contratto di locazione e ancora altre misure di supporto per uscire dal debito e trovare una nuova autonomia abitativa.

La.La.