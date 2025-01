Bandi deserti: 2.413 rozzanesi senza dottore

Un medico di base più dell’anno scorso, e quasi 1.600 rozzanesi che sette mesi fa erano senza dottore ora ce l’hanno: la situazione è migliorata ma non è risolta la crisi deflagrata a Rozzano la scorsa primavera, oggetto di un’interrogazione del capogruppo dei 5 Stelle al Pirellone Nicola Di Marco (nella foto) alla quale l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha risposto ieri in Commissione Sanità. Al 14 giugno 2024, ha spiegato Bertolaso, nell’"ambito" di Rozzano (che comprende anche Basiglio) risultavano 22 medici di famiglia con 36.193 pazienti, a fronte di 40.200 "assistibili" dai 16 anni in su: i cittadini “scoperti” erano 4.007; al 14 gennaio 2025 i medici sono 23 e hanno in carico 37.282 rozzanesi su 39.695 assistibili. Gli “scoperti”, in calo del 40%, sono 2.413, affidati a un Amt (Ambulatorio medico temporaneo) nella Casa di comunità di Rozzano che nel 2024 ha garantito 2.783 ore d’assistenza: un tampone utilizzato anche in altri territori in cui i medici di base, ovunque difficili da trovare, sono più riluttanti ad andare.

Per l’ambito di Rozzano-Basiglio ancora lo scorso ottobre sono stati messi a bando 14 posti (per la terza volta nel 2024), andati deserti nonostante l’Asst Melegnano-Martesana offra spazi ad affitto zero per l’ambulatorio. Entro fine marzo partirà il bando 2025 e l’Asst ne sta pubblicando altri straordinari, ma su questa carenza che non riguarda solo il Sud Milano, ha spiegato l’assessore, "abbiamo anche un gruppo di lavoro che sta studiando iniziative anche per ridurre la burocrazia". "Non possiamo essere soddisfatti del fatto che 2.413 rozzanesi siano ancora privi di assistenza", commenta Di Marco, chiedendo alla Regione di "accelerare" sugli incentivi e suggerendo di offrire gratis ai dottori "anche spazi in immobili Aler".Giulia Bonezzi